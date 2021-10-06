Алтайские журналисты посетили Сайлюгемский национальный парк

В парке охраняют исчезающих животных Фото: Андрей МИНАЕВ

Журналисты Алтайского края поучаствовали в экспедиции по Сайлюгемскому национальному парку, сообщает Толк. Это место находится в Республике Алтай в Кош-Агачском районе на границе с Монголией.

Основная миссия сотрудников парка заключается в охране исчезающих животных и растений: самого крупного барана в мире – аргали, снежного барса, дикого кота манула, родиолы розовой.

Ученые и специалисты заповедника изучают природу и делают все, чтобы животных и растений становилось больше. Это место привлекает туристов. Сезон для посещения гостей открывается в мае и заканчивается в начале сентября, когда резко наступает снежное время года. Зимы в самом холодном месте Сибири, действительно, суровые.

В материале Толка можно подробнее узнать, какие меры принимаются для сохранения животных, почему парк нуждается в поддержке бизнеса, как сотрудники перевоспитывают браконьеров.

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