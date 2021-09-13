Нацпарк «Салаир» отмечает первый год существования

Национальный парк "Салаир" (фото: Денис Соломахин)

Ровно год назад в Алтайском крае был официально зарегистрирован первый национальный парк - «Салаир». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Коллектив

«Салаир» - это единственная особо охраняемая природная территория федерального значения такого статуса в Алтайском крае. Его площади соединили воедино части Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского районов. Всего - 161220,8 га. Управлением занимается ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский» (подведомственное Минприроды России), рассказывают в пресс-центре организации.

- Вторая территория в управление – это сложно назвать подарком, так как ответственность здесь очень велика. На данный момент из 62 человек, согласно штатному расписанию парка, принято 24 сотрудника, - говорит директор учреждения Павел Голяков.

Первый кордон Иониха (фото: пресс-службы Салаира)

Пока часть коллектива совмещает работу и в парке и в заповеднике. Единственное служба охраны была создана отдельно, в качестве нового подразделения, но и она пока сформирована не полностью: штатное расписание рассчитано на 35 человек, а принято пока только 12, но в каждом районе есть инспектор, а где-то не один. Ведется патрулирование, действует оперативная группа. Также в обязанности этой структуры входит установка предупреждающих пограничных знаков и информационных щитов. За год уже был выявлен один факт незаконной охоты, по которому возбудили уголовное дело. Другие нарушения не зафиксированы.

Финансирование

Пока есть определенные трудности с финансированием - оно приходит со значительным опозданием: в прошлом году только в декабре, а в этом – в феврале, а на закупку оборудования и техники только к концу мая. Но даже несмотря на это, работа не останавливалась, задач хватает и без того.

- В 2021 году для работы национального парка поступило 22,5 миллиона рублей. На закупку техники и оборудования выделено 28 миллионов рублей, - говорит главный бухгалтер, заместитель директора по экономике и финансам Ольга Дурникина.

На эти средства был закуплен пиломатериал для сооружения солонцов и подкормочных площадок, приобретен овес, соль, ячмень. В Тогуле создали основную базу, в Пуштулиме – базу для размещения пожарной техники и оборудования. Соответственно, туда был куплен пожарный инвентарь, форма для инспекторов, а также СИЗы. В планах на ближайшее будущее – приобрести средства связи, а также заключить соглашения на приобретение ГСМ.

Сейчас в распоряжении инспекторов имеется трактор «Беларус» с навесным оборудованием, подъемником, прицепом и отвалом. Он выполняет просто колоссальный объем работ.

- Ждем поступления автомобиля-вездехода Садко-Некст, УАЗ-Фермер, четырех УАЗ-Хантер, двух УАЗ-Патриот. Следующий шаг - закупка пяти квадроциклов, четырех снегоходов, лодок, - говорит заместитель главного госинспектора в области охраны окружающей среды Владимир Кучер.

Просвещение

Помимо хозяйственной работы, сотрудники заняты и на просвещении: проводят встречи с населением, учителями школ, работниками культуры, общественниками.

- Обсуждались вопросы совместных действий, создания Клубов друзей национального парка, проведения летних экспедиций и полевых практик для учащихся школ. На данный момент действует два Клуба друзей национального парка. На базе Ельцовской СОШ им. Героя Советского Союза М.В. Елесина Клуб «Салаир», в состав которого вошли ребята школьного лесничества с одноимённым названием. Школьное лесничество «ГринТим» и «Кедрольники» Тогульского района, - рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению Елена Репетунова.

Кандык сибирский (фото: Л.Смирновой)

Начал работу Общественный Совет – это отличное место для открытых дискуссий по развитию нацпарка. А недавно прошла инвентаризация природных объектов: специалисты изучали имеющуюся флору и фауну. Параллельно с этим прорабатываются три туристических маршрута: водный – по Чумышу, пеший весенний – по местам массового цветения эфемероидов и пеший осенний – для фотографов, желающих сфотографировать «золотой» Салаир. В скором времени начнется формирование зимних маршрутов. Руководство надеется, что и местное население подключится к данному направлению, и будет развивать сельский туризм.

Радует и то, что на работу приходят осознанные люди, которые понимают для чего им все это и хотят развивать нацпарк, а это значит, что «Салаир» будет жить не просто по документам, но и в реальности.

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