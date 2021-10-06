Цыганка из Алтайского края обокрала 93-летнюю пенсионерку

Подозреваемых доставили в отдел полиции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цыганку из Алтайского края арестовали за кражу 50 тысяч рублей у пенсионерки в Новокузнецке, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. Женщина, представившись работницей поликлиники, попала в квартиру потерпевшей.

Пенсионерка открыла дверь двум девушкам, которые якобы должны были провести медицинский осмотр. Пока одна из них имитировала врачебный осмотр, вторая успела украсть деньги. Пропажу пожилая женщина обнаружила быстро, ее родственники сразу обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отследили и объявили в розыск автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Инспекторы остановили машину на выезде из Новокузнецка. В ней находились мужчина и четыре женщины цыганской внешности. Выяснилось, что они проживают в Алтайском крае. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Отметим, что женщины уже были привлечены к уголовной ответственности за совершение краж и мошенничество.

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