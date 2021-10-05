В Барнауле направили в суд дело о нападении на компанию подростков

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить двух мужчин за нападение на компанию подростков. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, несовершеннолетних ограбили у одного из торговых центров города.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в ведомстве.

Известно, что дело произошло в июле прошлого года возле ТЦ на Павловском тракте: два жителя краевой столицы с ножом начали угрожать четырем 16-летним подросткам и требовать отдать им деньги. В итоге несовершеннолетние отдали злоумышленникам больше 6 тысяч рублей.

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