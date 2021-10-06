Пять новых карет скорой помощи появились в Барнауле

Новые кареты скорой помощи купили за счет федерального бюджета. ФОТО: Министерство здравоохранения региона

В Барнаул поступили пять новых машин скорой помощи. Ключи медикам 5 октября вручили председатель АКЗС Александр Романенко и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, сообщает мэрия Барнаула. Всего в край поступили 23 автомобиля.

Новые кареты скорой помощи купили за счет федерального бюджета, всего было выделено 72,5 млн. рублей. В Барнаул было направлено пять машин, а другие кареты медицинской помощи будут направлены в Бийск, Рубцовск, в Центральные районные больницы Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Тальменского, Третьяковского и других районов.

Из поступивших машин 20 относятся к классу В. Они предназначены для оказания помощи фельдшерской бригады. Три машины класса С подходят для проведения лечебных мероприятий силами реанимационной или специализированной бригады.

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