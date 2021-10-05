Алтайский край закупил еще 23 машины скорой медицинской помощи

Транспорт приобретен на федеральные средства
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайский край получил 23 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщили в региональном Минздраве, на эти цели из федерального бюджета выделено 72,5 млн рублей.
Известно, что 20 поступивших машин относятся к классу «В», чтобы оказывать медпомощь силами фельдшерской бригады, и еще три машины «С»-класса для оказания помощи силами реанимационной или специализированной бригады.
Машины распределят между станциями скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Тальменского, Третьяковского и других районов.
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