Алтайский край закупил еще 23 машины скорой медицинской помощи

Транспорт приобретен на федеральные средства Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край получил 23 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщили в региональном Минздраве, на эти цели из федерального бюджета выделено 72,5 млн рублей.

Известно, что 20 поступивших машин относятся к классу «В», чтобы оказывать медпомощь силами фельдшерской бригады, и еще три машины «С»-класса для оказания помощи силами реанимационной или специализированной бригады.

Машины распределят между станциями скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Тальменского, Третьяковского и других районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-коды и приостановка плановой медпомощи: введут ли на Алтае новые ограничения

В регионе растет число зараженных COVID-19 (подробнее)