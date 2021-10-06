Антимонопольщики оштрафовали автошколу Барнаула на 100 тысяч рублей

Организация нарушила закон «О защите конкуренции»
Фото: Олег УКЛАДОВ
Одна из автошкол Барнаула привлечена к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей, сообщает УФАС по Алтайскому краю. Организация нарушила закон «О защите конкуренции».
Дело было возбуждено по заявлению АКОО «Центр высшего водительского мастерства». С момента основания компания ввела в оборот похожее со своей аббревиатурой обозначение «БЦВВМ». Организация использовала его при продвижении своих услуг на разных платформах в течение 10 лет.
Автошкола «БИП» зарегистрировала знак с такой же аббревиатурой только в 2019 году. Организация использовала известный товарный знак конкурентов, и тем самым вела нечестную борьбу на рынке, причиняя убытки другой компании. Потенциальные ученики автошколы могли не различать организации с похожим товарным знаком.
Суд по интеллектуальным правам признал это актом недобросовестной конкуренции. Автошкола обязана заплатить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
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