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Общество6 октября 2021 8:50

Антимонопольщики оштрафовали автошколу Барнаула на 100 тысяч рублей

Организация зарегистрировала товарный знак, который уже 10 лет использовала другая компания
Антонина Лышова
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Организация нарушила закон «О защите конкуренции»

Организация нарушила закон «О защите конкуренции»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из автошкол Барнаула привлечена к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей, сообщает УФАС по Алтайскому краю. Организация нарушила закон «О защите конкуренции».

Дело было возбуждено по заявлению АКОО «Центр высшего водительского мастерства». С момента основания компания ввела в оборот похожее со своей аббревиатурой обозначение «БЦВВМ». Организация использовала его при продвижении своих услуг на разных платформах в течение 10 лет.

Автошкола «БИП» зарегистрировала знак с такой же аббревиатурой только в 2019 году. Организация использовала известный товарный знак конкурентов, и тем самым вела нечестную борьбу на рынке, причиняя убытки другой компании. Потенциальные ученики автошколы могли не различать организации с похожим товарным знаком.

Суд по интеллектуальным правам признал это актом недобросовестной конкуренции. Автошкола обязана заплатить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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