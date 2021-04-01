Это оказалось рекламой. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

На Алтае «Почта Банк» оштрафовали на 300 тысяч рублей за рекламное СМС без предварительного согласия абонента, который в последствии и обратился в антимонопольную службу.

- На его номер пришло именное смс-сообщение от абонента «POCHTABANK», с предложением о получении кредитной карты в офисе «Почта банка», - сообщает ведомство.

Организация потом утверждала, что все сообщения о продвижении услуг банка направляются клиентам, которые дали свое согласие на получение информации, но подтвердить свои словп в организации не смогли. Документы, подтверждающие наличие согласия на рекламную рассылку, не сохранились.

Закон о рекламе обязывает именно рекламораспространителя доказать наличие у него согласия абонента на получение рекламы. В итоге банку было выдано предписание об исключении маркетинговой рассылки на номер абонента, а за нарушения его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП в размере 300 тысяч рублей.