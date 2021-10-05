В Барнауле из-за дефицита земель начали массово раскупать недострои

Здания были заморожены годами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из-за дефицита земельных участков начали массово размораживать и раскупать недостроенные объекты. Как сообщает «Толк», в основном, речь идет о небольших точечных территориях.

- Мы давно говорим, что у нас в Барнауле катастрофически не хватает земельных участков. Кварталы давно закончились, новых, которые сейчас готовят на аукционы, единицы, и на торги они выйдут нескоро. А претендентов на них будет очень много, что опять повысит цену в разы. Поэтому начинают активно скупать частный сектор и неиспользуемые участки, – отметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

То, что сейчас появился спрос на объекты, говорит о том, что у инвесторов есть финансы, которые те готовы тратить на возведение новых объектов. Также на спрос могло повлиять увеличение случаев банкротства компаний, имущество которых реализуют на торгах по цене ниже рыночной.

К слову, в этом году в Барнауле было официально приостановлено строительство нескольких долгостроев. Речь идет о высотках на улице Советской Армии, 83 и 83а, а также улице Шумакова, 21. Также пока заброшено задние на проспекте Ленина, 122б.