Экс-главу алтайского филиала ЛГУ признали виновной в растрате

В ходе следствия 57-летняя женщина признала вину полностью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд признал виновной экс-руководителя алтайского филиала Ленинградской академии в растрате средств вуза, сообщает СУ СКР Алтайского края. Директор совместно с ректором похитили около 2,5 млн рублей.

По данным суда, с апреля 2014 года по февраль 2017 года директор заключала фиктивные договоры о якобы проводимых исследовательских работах в образовательном учреждении, а выделенные денежные средства переводились на счета третьих лиц.

В ходе следствия 57-летняя женщина признала вину полностью. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Женщина не сможет заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных организациях 2 года.

Добавим, что соучастник преступления скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск. В отношении преступника завели отдельное дело. В марте 2021 года преступника задержали в пункте пропуска на въезде в Черногорию, в августе экстрадирован в Российскую Федерацию.

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