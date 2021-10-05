В Алтайском крае поймали 18 преступников-беглецов

С начала года в ходе аналогичных операций было задержано 115 осужденных.
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю поймали 18 граждан, находящихся в розыске, но которые не были лишены свободы. Задержания проводились в ходе оперативно-профилактической операции «Розыск», сообщает УФСИН по Алтайскому краю.
На протяжении двух дней сотрудники УФСИН занимались установлением местонахождения осужденных, которые находятся в официальном розыске. Они успели проверить более 330 адресов и помогли полиции в раскрытии преступления, также установили нахождение 18 человек, трое из которых разыскивались сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю. Всем преступникам наказание без изоляции заменили на реальный срок.
Принимали участие в работе 196 человек из отделения розыска, учреждений УИС, уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения «Легион». С начала года в ходе аналогичных операций было задержано 115 осужденных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Алтае медсестра обратилась в прокуратуру из-за зарплаты ниже МРОТ
Женщина работает в психбольнице Камня-на-Оби (подробнее)