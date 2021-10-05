На Алтае медсестра обратилась в прокуратуру из-за зарплаты ниже МРОТ

Даже с учетом премии зарплата иногда не дотягивает до МРОТа Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат прошлого созыва Каменского горсовета Людмила Скворцова написала обращение в прокуратуру из-за невыплаты премий медикам психбольницы в Камне-на-оби, где она сама сейчас трудится медсестрой. Даже с учетом полной ставки плата ниже МРОТ, пишет «Банкфакс».

По словам женщины, в августе-сентябре этого года ряд медиков учреждения не получили премиальные выплаты. Их якобы выдали лишь «привилегированным» работникам.

- Сотрудники учреждения, лишившись премии по той или иной причине, работая даже на 1,5 ставки, могут остаться с 4-5 тысячами рублей на месяц. При этом, согласно ст. 133 ТК РФ, заработная плата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть ниже МРОТ, - отмечает издание.

Даже с учетом премии зарплата иногда не дотягивает до МРОТа. В связи с этим медсестра написала заявление прокуратуру и попросила ведомство провести проверку. Издание, в свою очередь, направило запрос в Минздрав Алтайского края.