Число зараженных ковидом в Алтайском крае перевалило за 79 тысяч человек

В ковидариях края на лечении находятся 3131 пациент с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 270 случаев заражения ковидом. Как сообщает краевой оперштаб, всего с начала пандемии было выявлено 79002 зараженных новой инфекцией.

Также за сутки еще у 47 пациентов подтвердили полное выздоровление от инфекции. За весь период подтверждено 59745 таких фактов. Скончались за сутки еще 25 больных, 19 из них – именно от ковида.

- Всего умерли 5 558 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 259 человек; короновирусная инфекция – 4 299 человека, - подчеркнули в штабе.

В ковидариях края на лечении находятся 3131 пациент с ковидом и 445 человек с вирусной пневмонией, которая по симптомам схожа с COVID-19. Известно, что 568 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 233 из них – подключены к ИВЛ. На дому наблюдаются 17 зараженных, у которого нет симптомов коронавируса, и 285 человек с вирусной пневмонией.

Прививаются на сегодня больше 694 тысяч человек, в том числе почти 38 тысяч жителей края сделали первую прививку, 651236 – обе, 5214 – ревакцинировались.

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