В Алтайском крае запретили продавать забитый на подворьях скот

На рынках можно продавать продукцию, забой которой происходил только на сертифицированных бойнях. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 1 октября ветеринарная служба перестала выдавать сопроводительные документы на домашнее мясо, сообщают Вести-Алтай. Теперь в Алтайском крае на рынках нельзя продавать скот, забитый на подворьях.

Специалисты ветслужб больше не могут оформлять сопроводительные документы с подворного убоя. Запрет действует с 1 октября. На рынках можно продавать продукцию, забой которой происходил только на сертифицированных бойнях, но они есть далеко не во всех районах края. Этим обеспокоены фермеры. На сегодняшний день, со слов регионального управления ветеринарии, есть только 170 предприятий, занимающихся убоем, и 70 – давальческими услугами.

В некоторых регионах, как утверждают местные предприниматели, правила внутрихозяйственного убоя скота упразднил Дмитрий Медведев, занимающий на тот период должность премьер-министра РФ. Так в Новосибирске, Омске и других регионах разрешено продавать домашнее мясо. Алтайские фермеры уже обратились в приёмную губернатора, где им предложили написать обращение.

Предприниматели и работники мясных отделов уверены, что может возникнуть дефицит мяса на рынках, а также подорожают цены, если власти не примут какие-либо меры. Уже есть информация о том, что перекупщики скупают за бесценок домашнее мясо и вывозят в другие регионы страны.

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