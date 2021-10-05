В Рубцовске обновленный театр кукол открыл новый сезон

На открытие сезона 26 сентября показали интерактивный спектакль «Куклы тоже ходят в школу». Фото: Минкультуры АК

В Рубцовском театре кукол имени Андрея Брахмана 26 сентября состоялось открытие 57-ого театрального сезона после капитального ремонта. На работы за 2019-2021 год было выделено около 30 млн рублей, сообщает минкультуры Алтайского края

На открытие сезона 26 сентября показали интерактивный спектакль «Куклы тоже ходят в школу». Действие проходило на двух площадках: внутри помещения и на благоустроенной после капитального ремонта открытой площадке около театра.

Ремонт дома артистов и территории вокруг него длился на протяжении трёх лет с 2019 года. На эти цели из бюджета федерального, краевого и муниципального выделили около 30 млн рублей. Также театр участвовал в двух программах: это краевая адресная инвестиционная программа и федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что в Рубцовске театр кукол имени Андрея Брахмана является одним из старейших учреждений культуры. С момента основания он был расположен в специальном помещении на первом этаже многоэтажки. Только в 2013 году у культурного учреждения появилось свое здание в стиле «сталинский ампир». За сезон в театре играют 5-6 новых спектаклей, на которые приходят примерно 12 тысяч зрителей.

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