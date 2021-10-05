В алтайских школах прошли торжественные линейки и концерты в честь Дня учителя

Всего в крае трудятся более 20 тысяч педагогов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше 20 тысяч учителей принимаются поздравления в свой профессиональный праздник. 5 октября в школах прошли торжественные линейки, творческие вечера и концерты в их честь, сообщили в Министерстве образования и науки региона.

К слову, самый популярный подарок педагогам – цветы, так как почти 90% учителей – женщины. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. Также больше половины педагогов трудятся в сельской местности.

- В школе посёлка Новороссийский Рубцовского района на сцену выйдут не только ученики, но и педагоги – вокальный дуэт и семейная пара Потыковских. Денис устроился в школу учителем физкультуры 3 года назад. Потом предложил старой знакомой Адриане тоже перебраться в село и занять место преподавателя русского языка и литературы. Это решение круто изменило жизнь обоих учителей, - подчеркнули в министерстве.

В итоге, пара сначала начала дружить, а потом и вовсе заключила брак.

Кстати, 8 октября в концертном зале «Сибирь» Барнаула пройдет торжественное мероприятие, на котором отличившимся педагогам края вручат награды. В связи с пандемией чисто гостей будет ограничено, но из зала планируется организовать онлайн-трансляцию.