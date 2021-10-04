На Алтае в суд передали дело о жестоком убийстве пожилой женщины рецидивистом

Трагедия произошла в Мамонтовском районе Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

35-летний рецидивист обвиняется в жестоком убийстве 84-летней жительницы алтайского села Буканское. Подробности сообщают в пресс-службе регионального СУСКа и прокуратуры.

- По предварительным данным следствия, вечером 10 мая 2021 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый проник в дом пожилой женщины в одном из сел Мамонтовского района с целью завладения денежными средствами, - рассказывают в следственном управлении.

В самом доме он столкнулся с его пожилой хозяйкой. Женщина, несмотря на возраст, пыталась оказать непрошеному гостю сопротивление, но в ответ получила не менее двух ранений в шею, от которых скончалась на месте происшествия. Мужчина же собрал имущество на общую сумму порядка 16,5 тысяч рублей и попытался скрыться. А перед этим, пытаясь замаскировать то, что натворил, он поджег дом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества. Установлено, что ранее мужчина неоднократно был судим, а из мест лишения свободы вышел только в декабре 2020го, причем по УДО.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу, - добавляют в прокуратуре.