Алтайские синоптики предупредили о гололедных явлениях

Водителям стоит скорее поменять шины на зимние Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили жителей края о возможных гололедных явлениях. Как сообщается в пресс-службе краевого правительства, в ближайшие трое суток ожидаются дождь и мокрый снег, а по ночам – минусовая температура.

- Температура ночью будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла, при прояснении возможно похолодание до -8. Днем воздух прогреется до +3…+9 градусов, - рассказали синоптики.

Напомним, ранее автомобилисты рассказали «Комсомолке» о том, когда лучше менять шины с летних на зимние. По их словам, сделать это лучше заблаговременно – до наступления минусовых температур, чтобы уверенно чувствовать себя на асфальте и не стоять в длинных очередях в автомастерских.

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