Когда менять резину на зимнюю в Барнауле 2021: советы автомобилистов

В этом году ощутимо выросла цена на шины Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики прогнозируют гололедные явления в отдельных районах региона. При этом многие автомобилисты продолжают ездить на летних шинах. «Комсомолка» спросила опытных автомобилистов, когда менять резину на зимнюю в Барнауле 2021.

- Рекомендуется делать это заблаговременно, сейчас уже можно точно. Погода быстро меняется: сегодня дождь, а если температура опустится ниже ноля, то лужицы подмерзнут, и дорога превратится в каток. Страшнее, когда не везде гололед, а местами: едешь по сухому асфальту, резина держит и хорошо дорогу чувствуешь, а где-нибудь в низине попал на гололед и теряешь управление, - отметил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Геннадий Кузнецов.

Также он посоветовал жителям города смотреть на прогноз погоды, и если на неделе прогнозируют снег, то не терять времени и ехать менять шины, так как с приходом первых морозов шиномонтажки будут забиты.

- Люди боятся, что шипы сточатся, если по асфальту голому будут ездить на зимней резине, но лучше не жалеть резину, чем потом тратиться на восстановление автомобиля, - подчеркнул он.

Как добавил владелец одного из автоцентров Михаил, в этом году ощутимо выросла цена на шины: если в прошлом году, к примеру, резину покупали за 3,6 тысячи рублей, то в этом – за 4,2 тысячи. Связано это с введением акциза и маркировки резины.

В Госавтоинспекции Алтайского края добавили, что уже сейчас владельцам авто следует задуматься о подготовке машин к зиме: проверить техсостояние, исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки и заряд аккумулятора.

- Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности, - добавили в ГИБДД.

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