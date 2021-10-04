На аллею победителей Шукшинского кинофестиваля добавили новую табличку

Табличка с новым победителем кинофестиваля Фото: Министерство культуры Алтайского края

В минувшую пятницу, 1 октября, на аллее победителей Шукшинского кинофестиваля в усадьбе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая установили новую табличку, сообщают в министерстве культуры региона.

- Главный приз Шукшинского кинофестиваля в основной конкурсной программе в этом году присужден фильму «История одной картины» режиссера Руслана Магомадова, - рассказывают в ведомстве.

Соответственно, памятный знак с именем победителя установили на аллее. Кстати, сам этот объект открыли только в этом году, 22 июля, и называется он «Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля». Он был создан на средства губернаторского гранта в сфере культуры.

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