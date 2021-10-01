На Алтае объявили победителей и призеров XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Награждение прошло в Городском дворце культуры Бийска. Фото: Минкультуры АК
Сегодня, 1 октября, в бийском Дворце культуры прошло награждение победителей и призеров Шукшинского кинофестиваля. Как сообщили в региональном Минкультуры, в конкурсную программу полнометражного кино вошли 11 кинолент.
Победителем среди короткометражек стал фильм «Ку-Ку» питерского режиссера Светланы Белоруссовов, а лучшим полнометражным игровым фильмом признана картина Руслана Магомадова «История одной картины».
Также определены победители в следующих номинациях:
- «За лучший сценарий» - фильм «Архипелаг»;
- «За лучшую операторскую работу» - картина «Потанцуй со мной»;
- «За лучшую режиссерскую работу» - Алексей Федорченко (фильм «Последняя «Милая Болгария»);
- «За лучшую продюсерскую работу» - фильм «Архипелаг»;
- «За лучшее исполнение мужской роли» - актер Евгений Бавыкин в фильме «История одной картины»;
- «За лучшее исполнение женской роли» - Ирина Печерников, фильм «Земля Эльзы»;
- специальный приз Губернатора Алтайского края - фильм «Земля Эльзы».
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