На Алтае объявили победителей и призеров XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Награждение прошло в Городском дворце культуры Бийска. Фото: Минкультуры АК

Сегодня, 1 октября, в бийском Дворце культуры прошло награждение победителей и призеров Шукшинского кинофестиваля. Как сообщили в региональном Минкультуры, в конкурсную программу полнометражного кино вошли 11 кинолент.

Победителем среди короткометражек стал фильм «Ку-Ку» питерского режиссера Светланы Белоруссовов, а лучшим полнометражным игровым фильмом признана картина Руслана Магомадова «История одной картины».

Также определены победители в следующих номинациях:

- «За лучший сценарий» - фильм «Архипелаг»;

- «За лучшую операторскую работу» - картина «Потанцуй со мной»;

- «За лучшую режиссерскую работу» - Алексей Федорченко (фильм «Последняя «Милая Болгария»);

- «За лучшую продюсерскую работу» - фильм «Архипелаг»;

- «За лучшее исполнение мужской роли» - актер Евгений Бавыкин в фильме «История одной картины»;

- «За лучшее исполнение женской роли» - Ирина Печерников, фильм «Земля Эльзы»;

- специальный приз Губернатора Алтайского края - фильм «Земля Эльзы».

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