Работы по замене запорной арматуры в Барнауле идут с опережением графика

Из-за масштабных работ часть барнаульцев остались без воды Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский водоканал продолжает работы по замене запорной арматуры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы идут с опережением графика.

- Уже демонтирована задвижка диаметром 800 мм, установлена новая и начаты сварочные работы. Параллельно проходит демонтаж второй задвижки, - отметили в мэрии.

На месте работ уже побывал глава краевой столицы Вячеслав Франк и его зам по городскому хозяйству Сергей Пашковский, а также глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев и другие.

Напомним, под отключение воды из-за работ 989 многоквартирных домов и десятки соцобъектов.

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