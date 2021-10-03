Работы по замене запорной арматуры в Барнауле идут с опережением графика

Из-за масштабных работ часть барнаульцев остались без воды
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Барнаульский водоканал продолжает работы по замене запорной арматуры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы идут с опережением графика.
- Уже демонтирована задвижка диаметром 800 мм, установлена новая и начаты сварочные работы. Параллельно проходит демонтаж второй задвижки, - отметили в мэрии.
На месте работ уже побывал глава краевой столицы Вячеслав Франк и его зам по городскому хозяйству Сергей Пашковский, а также глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев и другие.
Напомним, под отключение воды из-за работ 989 многоквартирных домов и десятки соцобъектов.
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