У каждого пятого барнаульца 3 октября отключат воду

Отключение воды связано с работами Барнаульского водоканала Фото: Олег УКЛАДОВ

3 октября у части барнаульцев отключат воду. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации. Отключение коснется каждого пятого жителя краевой столицы.

– В зону отключения попадают 985 многоквартирных жилых домов, 8481 частный дом, в которых проживают 153 тысячи человек. Также под отключение попадут 55 детских садов, 27 школ и 35 площадок по оказанию медицинской помощи, в том числе 8 стационаров с круглосуточным пребыванием пациентов, 6 учреждений по оказанию экстренной медицинской помощи, и 4 котельных, – сообщают в пресс-службе мэрии.

Отключение воды связано с работами Барнаульского водоканала. Необходимо заменить две задвижки на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Горожанам советуются запастись водой заранее.

При этом отопление в домах отключать не будут, так как для этой цели используется техническая вода, подаваемая с ТЭЦ.