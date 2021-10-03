Алтайский край ждет вакцину от коронавируса для детей

Первые дозы должны были поступить еще в конце сентября, но поставки задерживаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидают поставку детской вакцины против коронавируса. Как сообщает amic.ru, первые дозы должны были поступить еще в конце сентября, но поставки задерживаются.

О регистрации и первых поставках вакцины для несовершеннолетних рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, вакцину «ГамКовиВак-М» сейчас регистрируют в российском Минздраве. Она не отличается по составу от взрослого препарата, но там меньше концентрация. Прививать ей будут детей от 12 до 17 лет. В результате испытаний побочных эффектов не выявлено.

- Сами дети болеют ковидом легче. Но проблема в том, что эту инфекцию они потом несут в свои семьи. Причём знаю семьи, где заболевших детей отдают на время к бабушкам и дедушкам, чтобы те о них заботились. Ну молодцы, что сказать. Пожилые – это же основная группа риска. Поэтому вакцинация детей – это способ в первую очередь защитить родителей, бабушек и дедушек, – подчеркнул глава Минздрава Алтайского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26 пациентов с ковидом скончались в Алтайском крае за сутки

С начала пандемии подтверждено больше 5,5 тысяч летальных исходов (подробнее)