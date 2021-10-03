26 пациентов с ковидом скончались в Алтайском крае за сутки

С начала пандемии подтверждено больше 5,5 тысяч летальных исходов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 26 смертей пациентов с коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, всего с начала пандемии умерли 5505 человек.

Общая статистика по заболеваемости коронавирусом в крае на 3 октября 2021 года выглядит следующим образом:

- 78 465 заболевших;

- 59 671 выздоровевший;

- 5 505 умерших: 4264 – от ковида, 1 241 – по иным причинам.

Кроме того, 3131 человек с ковидом и 474 пациента с вирусной пневмонией лечатся в ковидариях региона. Известно, что 549 больных находятся в тяжелом состоянии, 238 из них – на ИВЛ. На дому наблюдаются 11 бессимптомных вирусоносителей и 255 пациентов с пневмонией.

Прививаются сейчас больше 693 тысяч человек: 38 тысяч получили первую прививку, 650831 – обе, 5151 – ревакцинировались.