Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 15:29

Житель Тальменского района избил подругу жены за намеки об измене

Через несколько часов женщина скончалась от травм
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина уже признал свою вину

Мужчина уже признал свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе будут судить 40-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью подруге жены.

Следствие установило, что в июне прошлого года 24-летняя потерпевшая в одно из сел района в гости к своей подруге. Вместе с хозяевами дома они распивали алкоголь, и в какой-то момент муж хозяйки дома поссорился с гостьей.

- Мужчине не понравилось, что она стала намекать ему на супружескую измену жены. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил кулаком по телу потерпевшей, причинив травмы, от которых она через несколько часов скончалась, - отметили в следкоме.

В итоге мужчина уже признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мужчина похитил обидчика жены, избил и держал на цепи

Пленник сбежал и двое суток пешком добирался до дома (подробнее)