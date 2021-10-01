Житель Тальменского района избил подругу жены за намеки об измене

Мужчина уже признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе будут судить 40-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью подруге жены.

Следствие установило, что в июне прошлого года 24-летняя потерпевшая в одно из сел района в гости к своей подруге. Вместе с хозяевами дома они распивали алкоголь, и в какой-то момент муж хозяйки дома поссорился с гостьей.

- Мужчине не понравилось, что она стала намекать ему на супружескую измену жены. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил кулаком по телу потерпевшей, причинив травмы, от которых она через несколько часов скончалась, - отметили в следкоме.

В итоге мужчина уже признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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