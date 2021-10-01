Бийчане встретились с актёрами Кириллом Зайцевым и Анной Ардовой

Лауреат премии «Золотой орёл» Кирилл Зайцев больше общался с молодёжью Бийска. Фото: Минкультуры АК

В драматическом театре Бийска 30 сентября прошла встреча с известными актёрами Кириллом Зайцевым и Анной Ардовой. Звезды театра и кино стали участниками XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, сообщили в минкультуры Алтайского края.

Лауреат премии «Золотой орёл» Кирилл Зайцев, всем известный по роли Сергея Белова в фильме «Движение вверх», больше общался с молодёжью Бийска. Студентов интересовали съёмки кино, а также театральные и режиссерские работы актёра.

Свои вокальные данные продемонстрировала Анна Ардова, исполняя романсы Вертинского. Она рассказала, что великие поэты Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Николай Гумилёв были частыми гостями у бабушки и дедушки заслуженной артистки России. В своём инстаграме артистка поблагодарила всех бийчан за встречу.

Все встречи с участниками XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля были бесплатными, нужно было просто успеть забрать билет на кассе. А уже сегодня, 1 октября, проходят заключительные мероприятия Шукшинских дней на Алтае в Бийске, станут известны победители и лауреаты кинофестиваля.

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