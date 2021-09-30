Актер Сергей Шнырев во время визита на Алтай рассказал о съемках фильма «На дальних рубежах»

Сергей Шнырев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается XXIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Его участники все еще прибывают, ну а кто-то уже давно в Барнауле и активно встречается со зрителями.

В их числе Сергей Шнырев - актер театра и кино. На Алтае он представляет фильм основного конкурса «На дальних рубежах».

- Я никогда не был в вашем городе, поэтому с любопытством принял приглашение приехать, - говорит Сергей. – Я уже успел представить свою картину, где я исполнил главную роль «На дальних рубежах» и с которой приехал на кинофестиваль и попросил зрителей после просмотра задать мне какие-нибудь вопросы. Сложно рассказывать о предмете, о котором зритель еще ничего не знает и не видел.

«На дальних рубежах» - это драма, рассказывающая о суровых буднях семьи военных. Мария (роль исполняет Виктория Толстоганова), является женой заместителя командира российской военной базы в Кыргызстане, но единственное о чем она мечтает – это скорейший перевод мужа обратно в Россию. Но все рушится ровно в тот момент, когда у нее начинается роман с сослуживцем супруга. И это настоящая трагедия для всех сторон.

Актера спрашивали: реальная ли это была история или вымышленная, о том, сколько длились съемки.

- Зрители хорошо восприняли фильм. Сказали, что картина попала им в душу, что они поверили в то, что там произошло. Отчасти эта история на самом деле реальная, - говорит актер. – Я же рассказал, где это снималось: дело было в Киргизии. Рассказал о том, что мы с режиссером закладывали в эту историю. Спрашивал о том, что зрители в этом увидели, как они «прочли» его. В целом, наше видение совпало, но они удивлялись, как совпало так, что кругом такая красивая природа Киргизии, озеро Иссык-Куль, город Балыкчы и одновременно такая драматическая история.

- Сергей, расскажите о своем герое.

- Я играю подполковника российской армии, который принял заставу на неделю и за это время в его личной жизни произошел инцидент, из-за которого он совершил грех – он убил человека. Наверное, он этого бы не сделал, если бы он не оказался в атмосфере замкнутого пространства. Часть, находится на рубеже, далеко от родины, далеко от его культуры. Наверное, однообразие жизни, замкнутость красивого пространства сыграли трагическую роль в его жизни.

- Раз уж вы на Алтае, не можем не спросить: близко ли вам творчество Василия Шукшина? Находите ли вы похожие мотивы в своем творчестве?

- Конечно, оно мне близко, как любому русскому человеку. Нахожу ли я какие-то пересечения? Наверное, чувство правды. Я в этом смысле пытаюсь приблизиться к нему и к чувству врожденной порядочности. Именно в искусстве – это чувство правды.

Увидеть фильм «На дальних рубежах» можно будет сегодня, 30 сентября, в 14.00 в кинотеатре «Премьера» (Барнаул, ул.Крупской, 97), 1 октября в 18.40 в кинотеатре «Киномир» в ТЦ Воскресенье (Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200).

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