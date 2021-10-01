Дачных воришек поймали в Алейском районе

Мужчины обчищали дома в садоводстве Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейском районе полицейские раскрыли серию краж из дачных домов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по подозрению в кражах задержали двух молодых людей.

Всего было установлено восемь фактов краж из домов на территории одного садоводства. Мужчинам удалось похитить имущество на сумму более 50 тысяч рублей.

- У подозреваемых молодых людей были изъяты болгарка, телевизор, чайник, пылесос, садовый инвентарь. Злоумышленники не успели продать украденное имущество. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в полиции.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела.

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