Алтайская прокуратура проводит проверку по факту нарушения жилищных прав ветерана

Пенсионерка живет у внука. Скриншот с видео "Вести Алтай" в YouTube

Прокуратура Алтайского края организовала проверку после выхода сюжета о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, 96-летняя Анна Попова сейчас вынуждена проживать в квартире у родственников.

В СМИ рассказали, что женщина потеряла единственное жилье из-за мошенников. Квартира была в другом регионе. Поэтому женщине пришлось переехать в Алтайский край к внуку.

- Собственного жилья женщина не имеет. Прокуратура Алтайского края проводит проверку и даст оценку всем обстоятельствам утраты жилья ветераном и возможности его предоставления на территории Алтайского края, - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что данные вопросы находятся на особом контроле в прокуратуре региона.

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