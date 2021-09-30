Проживающая в Барнауле 96-летняя ветеран ВОВ осталась без квартиры

Пенсионерка живет у внука. Скриншот с видео "Вести Алтай" в YouTube

96-летняя участница Великой Отечественной войны Анна Попова была вынуждена приехать из Волгоградской области в Барнаул к внуку после того, как продала комнату в бараке мошенникам. Об этом сообщают «Вести Алтай».

– Маленькую комнатку в бараке, не приспособленную для проживания инвалида, за бесценок у Анны Степановны выкупили мошенники. Последний год она ютилась в квартире, которую ей предоставили местные власти. Но не бесплатно, а по социальному найму, – отмечает издание.

В итоге единственный родственник забрал бабушку в Барнаул. В краевой столице он пытался решить вопрос с жильем, но результатов это не принесло. Якобы, у ветерана были квадратные метры и она сама виновата, что их лишилась. Новые, по закону, предоставить не могут в течение пяти лет после сделки. При этом, удивляются внуки, ни в одном из документов статус «ветеран Великой Отечественной войны» не фигурирует.

Родственники ветерана написали обращение и в прокуратуру.