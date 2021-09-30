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Общество30 сентября 2021 7:20

Суд рассмотрит дело алтайского экс-министра транспорта Дементьева 8 октября

Герман Архаров
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Заседание начнется утром

Заседание начнется утром

Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд приступит к рассмотрению дела бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева 8 октября. Об этом сообщает пресс-центр судов региона

– Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Алтайского края Дементьева А.Г. назначено на 10:30 часов 8 октября, – сказано в сообщении.

Напомним, 22 сентября в Центральный районный суд Барнаула поступили материалы дела по обвинению в коррупции алтайского экс-министра транспорта Александра Дементьева. По данным следствия, бывший чиновник получил взятку в размере 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки.