Уголовное дело в отношении алтайского экс-министра транспорта Александра Дементьева ушло в суд

По данным следствия, министр получил взятку в размере 5,2 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центральный районный суд Барнаула поступили материалы дела по обвинению в коррупции алтайского экс-министра транспорта Александра Дементьва. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

– 22 сентября поступило уголовное дело в отношении Дементьева А.Г., обвиняемого органами предварительного следствия в получении взятки в особо крупном размере, – говорится в сообщении.

По данным следствия, министр получил взятку в размере 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. Деньги предназначались за выбор организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.