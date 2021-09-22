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Происшествия22 сентября 2021 16:12

Уголовное дело в отношении алтайского экс-министра транспорта Александра Дементьева ушло в суд

Его обвиняют в получении взятки в крупном размере
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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По данным следствия, министр получил взятку в размере 5,2 млн рублей

По данным следствия, министр получил взятку в размере 5,2 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центральный районный суд Барнаула поступили материалы дела по обвинению в коррупции алтайского экс-министра транспорта Александра Дементьва. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

– 22 сентября поступило уголовное дело в отношении Дементьева А.Г., обвиняемого органами предварительного следствия в получении взятки в особо крупном размере, – говорится в сообщении.

По данным следствия, министр получил взятку в размере 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. Деньги предназначались за выбор организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.