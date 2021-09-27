Почти 900 тысяч туристов посетили за лето Алтайский край

Предполагается, что в этом году турпоток может составить 1,8 - 2 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшее лето Алтайский край посетили 890 тысяч туристов, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом на пресс-конференции 27 сентября рассказал Евгений Дешевых, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

– Этим летом и сейчас еще действуют многие ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. В частности, в летний период были отменены все событийные масштабные мероприятия или перенесены на более поздние сроки. Это, конечно же, сказалось на турпотоке как раз в части экскурсантов, – сказал Евгений Дешевых.

По итогам 2019 года турпоток составил около 2,2 млн туристов, в 2020 году — 1,4 млн. Предполагается, что в этом году он может составить 1,8 - 2 млн человек.

О том, из каких регионов чаще всего приезжали в Алтайский край и сколько человек посетили озера можно прочитать здесь.