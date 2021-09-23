Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка на Алтае

Председатель СК России запросил у руководителей следственного управления доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в гибели 10-летнего ребенка в результате вдыхания паров газа в Алтайском крае, сообщает сайт ведомства.

– Председатель СК России запросил у руководителей следственного управления доклад о ходе расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате СК, – сообщает Следком.

Напомним, ЧП произошло 21 сентября в одном из сел Мамонтовского района. Пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик с бытовым газом в одном из магазинов села. Дети пошли в заброшенное здание и там десятилетний ребенок вдохнул газ.После этого он упал и через некоторые время скончался до приезда медиков.

Правоохранители продолжают расследование