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Происшествия19 сентября 2021 16:27

В Бийске 94-летний пенсионер на «Ладе» столкнулся c Alfa Romeo

ДТП произошло на улице Крайней
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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О пострадавших не сообщается

О пострадавших не сообщается

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в воскресенье, 19 сентября, в Бийске на улице Крайней произошло ДТП с участием 94-летнего водителя. Об этом очевидцы сообщили на странице в Instagram.

– Водитель Alfa Romeo двигался по главной дороге. Выезжая со второстепенной, автомобиль «Лада» не уступил ему дорогу, – написали пользователи.

Сообщается, что за рулем «Лады» был 94-летний пенсионер. На снимках с места аварии видно, что автомобили получили заметные повреждения. У отечественный машины разбита передняя часть, а у Alfa Romeo смята боковая. О пострадавших в результате этого ДТП не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Барнаул-Рубцовск перевернулась фура с пшеном.