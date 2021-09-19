В Бийске 94-летний пенсионер на «Ладе» столкнулся c Alfa Romeo

О пострадавших не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в воскресенье, 19 сентября, в Бийске на улице Крайней произошло ДТП с участием 94-летнего водителя. Об этом очевидцы сообщили на странице в Instagram.

– Водитель Alfa Romeo двигался по главной дороге. Выезжая со второстепенной, автомобиль «Лада» не уступил ему дорогу, – написали пользователи.

Сообщается, что за рулем «Лады» был 94-летний пенсионер. На снимках с места аварии видно, что автомобили получили заметные повреждения. У отечественный машины разбита передняя часть, а у Alfa Romeo смята боковая. О пострадавших в результате этого ДТП не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Барнаул-Рубцовск перевернулась фура с пшеном.