На алтайской трассе перевернулась фура с пшеницей

На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

На трассе Барнаул-Рубцовск перевернулась фура с пшеном и сковала движение автомобилей, сообщают в Instagram-аккаунте Barnaul.insta.

- Скорее всего, водитель уходил от столкновения с «Газелью», потому что еще и «Газель» стоит, у нее фара разбита и бампер отломан, - предполагает в комментариях очевидец аварии.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул-Новосибирск образовалась огромная пробка.