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Общество18 сентября 2021 14:55

На алтайской трассе перевернулась фура с пшеницей

О пострадавших не сообщается
Анна Кабанова
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На месте происшествия работают сотрудники полиции

На месте происшествия работают сотрудники полиции

Фото: Олег УКЛАДОВ

На трассе Барнаул-Рубцовск перевернулась фура с пшеном и сковала движение автомобилей, сообщают в Instagram-аккаунте Barnaul.insta.

- Скорее всего, водитель уходил от столкновения с «Газелью», потому что еще и «Газель» стоит, у нее фара разбита и бампер отломан, - предполагает в комментариях очевидец аварии.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул-Новосибирск образовалась огромная пробка.