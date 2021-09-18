На алтайской трассе перевернулась фура с пшеницей

На месте происшествия работают сотрудники полиции
Фото: Олег УКЛАДОВ
На трассе Барнаул-Рубцовск перевернулась фура с пшеном и сковала движение автомобилей, сообщают в Instagram-аккаунте Barnaul.insta.
- Скорее всего, водитель уходил от столкновения с «Газелью», потому что еще и «Газель» стоит, у нее фара разбита и бампер отломан, - предполагает в комментариях очевидец аварии.
Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул-Новосибирск образовалась огромная пробка.