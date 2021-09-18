Холод настиг Алтайский край 18 сентября

В Барнауле утром 18 сентября возможны осадки Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Алтайском крае температура воздуха не превысит +19 градусов, пишет пресс-центр Гидрометцентра региона. Местами ожидаются дожди.

- Ветер западный, со скоростью 7−12 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В Барнауле утром 18 сентября возможны осадки. Днем температура воздуха составит не выше +16 градусов. Ветер западный, с порывами до 12 метров в секунду. Утром – до 17 метров в секунду.

Напомним, в Алтайском крае ожидается похолодание до 0 градусов.