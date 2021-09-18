Скандинавский антициклон принесет похолодание до 0 градусов в Алтайский край

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +6 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет прохладно. На выходных воздух прогреется лишь до +23 градусов, а в начале следующей недели станет еще холоднее. О том, какой именно будет погода в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В начале следующей недели Алтайский край будут находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +6 градусов, а днем от +7 до +13 градусов, – отметила синоптик

Кроме того, погода будет неустойчивой: периодически возможен небольшой дождь. Такая прохладная погода сохранится в Алтайском крае в течение всей следующей недели.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 18 сентября

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +14...+19 градусов. Местами по востоку дожди. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Воскресенье, 19 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +13...+18 градусов, местами по юго-востоку до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Понедельник, 20 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +1...+6 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +9...+14 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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