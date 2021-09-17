На Алтае зарегистрировали еще 236 случаев заражения ковидом

Общее число зараженных достигло почти 74,5 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 236 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии зарегистрировали 74481 заболевшего.

Общая статистика по ковиду на 17 сентября выглядит следующим образом:

- 74 481 заболевших, в том числе 5310 детей;

- 57 564 выздоровевших;

- 5118 умерших: 3934 – от ковида, 1184 – по иным причинам.

- 2556 пациентов с ковидом и 335 человек с пневмонией лечатся в ковидариях;

- 512 человек находятся в тяжелом состоянии;

- 18 бессимптомников и 310 пациентов с вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- больше 2 млн жителей региона обследованы на ковид;

- 105 622 человек сделали первую прививку от коронавируса; 556 955 – обе; 3 300 – ревакцинировались.

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