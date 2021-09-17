Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 сентября 2021 13:37

На Алтае зарегистрировали еще 236 случаев заражения ковидом

Общее число зараженных достигло почти 74,5 тысячи человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее число зараженных достигло почти 74,5 тысячи человек

Общее число зараженных достигло почти 74,5 тысячи человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 236 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии зарегистрировали 74481 заболевшего.

Общая статистика по ковиду на 17 сентября выглядит следующим образом:

- 74 481 заболевших, в том числе 5310 детей;

- 57 564 выздоровевших;

- 5118 умерших: 3934 – от ковида, 1184 – по иным причинам.

- 2556 пациентов с ковидом и 335 человек с пневмонией лечатся в ковидариях;

- 512 человек находятся в тяжелом состоянии;

- 18 бессимптомников и 310 пациентов с вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- больше 2 млн жителей региона обследованы на ковид;

- 105 622 человек сделали первую прививку от коронавируса; 556 955 – обе; 3 300 – ревакцинировались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза вспышки полиомиелита: на Алтае призывают срочно привить детей

В России уже зафиксировали несколько заболевших (подробнее)