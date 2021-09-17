На Алтае зарегистрировали еще 236 случаев заражения ковидом

Общее число зараженных достигло почти 74,5 тысячи человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 236 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии зарегистрировали 74481 заболевшего.
Общая статистика по ковиду на 17 сентября выглядит следующим образом:
- 74 481 заболевших, в том числе 5310 детей;
- 57 564 выздоровевших;
- 5118 умерших: 3934 – от ковида, 1184 – по иным причинам.
- 2556 пациентов с ковидом и 335 человек с пневмонией лечатся в ковидариях;
- 512 человек находятся в тяжелом состоянии;
- 18 бессимптомников и 310 пациентов с вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно;
- больше 2 млн жителей региона обследованы на ковид;
- 105 622 человек сделали первую прививку от коронавируса; 556 955 – обе; 3 300 – ревакцинировались.
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