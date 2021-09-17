Угроза вспышки полиомиелита: на Алтае призывают срочно привить детей

Все субъекты РФ включились в работу по выявлению непривитых детей в возрасте до шести лет Фото: Анна Перевощикова

Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова и Роспотребнадзор призвали жителей региона срочно вакцинировать от полиомиелита детей, которым еще не сделали прививки. Связано это с серьезной ситуацией в Таджикистане, где выявили несколько случаев заболеваний детей полиомиелитом. В настоящее время опасная инфекция добралась и до России.

– В Таджикистане объявили серьезную кампанию по допиммунизации, поголовно прививали практически всех детей. Но учитывая миграцию, важно прививаться и в России. Вирус особенно опасен для детей в возрасте до шести лет, – говорит эпидемиолог.

Все субъекты РФ включились в работу по выявлению непривитых детей в возрасте до шести лет. В Алтайском крае выявили 134 ребенка, которые прописаны в Таджикистане, их взяли на контроль. Рекомендовано провести обследование и максимально быстро вакцинировать.

В России уже зарегистрировали несколько случаев полиомиелита среди детей, прибывших из Таджикистана. В Алтайском крае пока заболевших нет, однако медики рекомендуют прививать детей как можно скорее. Их вакцинируют с трехмесячного возраста. Всего делают шесть прививок: в 3 и 4,5 месяца, а также в 6, 18 и 20 месяцев. После этого в 14 лет – третья ревакцинация. В Роспотребнадзоре отмечают, что противопоказания чрезвычайно редки и определяет их только врач. В Алтайском крае выявили около 800 непривитых от полиомиелита детей.

Ирина Переладова подчеркнула, что в Алтайском крае есть достаточное количество вакцины – препарат «Пентаксим». Он эффективен против пяти заболеваний: дифтерии, гемофильной инфекции, столбняка, коклюша и полиомиелита. Проблема в том, что многие родители из разных соображений не прививают своих детей. Кроме того, важно полностью заканчивать вакцинацию.

– Мы призываем всех не отказываться от прививок. Вакцинация бесплатна, – резюмировала Ирина Переладова.

Справка

Полиомиелит - это острая вирусная инфекция, которая передается фекальнооральным и воздушнокапельным путями. Полиомиелитом болеют дети и взрослые, но чаще дети до 5 лет, если им вовремя не сделаны прививки. Заболевание, как правило, начинается с повышения температуры, недомогания, потери аппетита, воспаления верхних дыхательных путей, болей в животе, рвоты, с возможным последующим развитием параличей мышц ног, рук, туловища, что нередко приводит к инвалидности. Кроме того, полиомиелит может протекать бессимптомно.

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