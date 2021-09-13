Алтайская продуктовая корзина подорожала сильнее всех

В Алтайском крае рост составил рекордные 13,2% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае минимальный продуктовый набор подорожал сильнее, чем в других регионах страны с начала года, сообщает пресс-центр Новосибирскстата.

- В минимальный продуктовый набор входят 33 наименования товаров, среди которых хлеб, макароны, крупы, молочная продукция, овощи, рыба и мясо, - уточняется в ведомстве.

Во всех регионах Сибири рост цен на товары продуктовой корзины варьируется от 9 до 13%. В Алтайском крае рост составил рекордные 13,2%. В переводе на рубли, корзина сейчас стоит 4694 рубля.

Средняя стоимость корзины по Сибири составляет 5007 рублей. Самая дорогая – в Красноярском крае. Она стоит 5671 рубль. Самая недорогая – в Омской области. Ее стоимость составляет 4266 рублей.

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