Повышение цен в магазинах Барнаула осенью 2021: эксперты прокомментировали, как изменится стоимость продуктов

Цены на продукты в Алтайском крае растут с каждым днем Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены на продукты в Алтайском крае растут с каждым днем. По данным Алтайкрайстата, с начала 2021 года инфляция составила 4,36%. Однако экономист, доцент кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ Руслан Самсонов считает, что истинный рост инфляции на данный момент достигает 10% на товары всей потребительской корзины, кроме сезонных продуктов. Он рассказал "Комсомолке", ожидается ли повышение цен в магазинах Барнаула осенью 2021.

По мнению эксперта, средний чек на продукты питания у жителей Алтайского края вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. А вот на хозяйственных товарах многие экономят.

Чек потребительской корзины растет, а хозяйственной, в лучшем случае, остается на прежнем уровне Фото: Олег УКЛАДОВ

- Выходит интересная картина. Чек потребительской корзины растет, а хозяйственной, в лучшем случае, остается на прежнем уровне. Или даже уменьшается на 5-7%. Еще есть один любопытный момент, характерный именно для Алтайского края - наш регион не может избежать инфляции, так как мы терпим большие издержки при низкой производительности труда, – подмечает Самсонов.

Для сравнения, за весь 2020 год уровень инфляции составил 5,4%. А за первые пять месяцев 2021 продукты подорожали на 5,77%. Рекордсменом стала морковь, которая выросла в цене на 20% . Также в списке лидеров - белокочанная капуста, подорожавшая на 4%.

Для сравнения, за весь 2020 год уровень инфляции составил 5,4% Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом он, как и многие другие, считает, что после выборов цены еще быстрее поползут вверх. С его мнением согласен и ученый Самсонов:

- Я – обычный человек и закупаюсь в обычных, не элитных магазинах, как большинство людей. И я тоже вижу, что чек растет. Например, месяц назад он был на 500 рублей, а теперь уже на 800. Выросли цены на масло, молоко. На стоимости обеда в общепите это, конечно, тоже отражается. Средняя цена увеличилась раза в полтора, хотя в столовых ем не так часто. И эта ситуация только усугубится, - говорит депутат АКСЗ Владислав Вакаев. - Рост цен осенью начнется с вероятностью 99%. Ведь, как и в любой стране, перед выборами власти пытаются хоть как-то сдержать ситуацию. Но это словно пружина - чем дольше сдерживаешь, тем большей силы будет отдача. Конечно, многое будет зависеть и от соотношения рубля и доллара.

По мнению экспертов, также в росте цен виновата монополизация рынка. Когда крупные торговые компании диктуют цены на товары и завышают их. А конкуренцию с местными производителями у монополистов нет.

При этом он, как и многие другие, считает, что после выборов цены еще быстрее поползут вверх Фото: Олег УКЛАДОВ

- Проблему нужно решать на уровне страны тонко и аккуратно, но без вмешательства государства в ценовую политику компаний. Поэтому государству нужно присмотреться к малым производствам, динамичным и современным, п поддерживать их, обеспечивая вход в массовую торговлю. Тогда крупные игроки рынка будут вынуждены снижать цены. А ФАС, возможно, стоить следить за тем, насколько оправдано повышение цен в крупных торговых сетях – считает депутат Вакаев.

- Существует простая в понимании, но сложная в реализации истина: чем активнее идет экономический рост, тем больше появляется товаров. А чем больше товаров, тем ниже цены. Кроме того, экономический рост позволит дать людям рабочие места и улучшить ситуацию с безработицей. Но, все же, экономический рост – это долговременный процесс, который нельзя уложить в полгода-год, – говорит Руслан Самсонов.

По мнению экспертов, также в росте цен виновата монополизация рынка Фото: Олег УКЛАДОВ

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