Около тысячи жителей Алтайского края остаются на «удаленке»

А с начала 2021 года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи жителей Алтайского края на данный момент работают дистанционно. Об этом рассказала на онлайн пресс-конференции 13 сентября глава управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура.

- Примерно в августе-октябре 2020-го на удаленной работе находилось порядка 26-27 тыс. человек. А к концу года этот показатель снизился. И на сегодня более тысячи человек находятся на удаленке. Это в основном работники финансовых и страховых органов, ряда снабженческих организаций. И эта цифра на протяжении нескольких месяцев остается неизменной, - рассказала Капура.

Эксперт отмечает, что на дистанционный формат руководители предприятий начали переводить своих сотрудников в 2020 году в пиковые периоды пандемии.

А с начала 2021 года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс. Они регламентируют работу на «удаленке».

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