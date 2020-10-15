Дорога - как жизненный путь. Работа на алтайских трассах идет в круглогодичном режиме

Ремонт участка дороги в границах села Староалейского Фото: из архива компании

Юго-Западное дорожно-строительное управление, которое еще называют Рубцовским, поработало в этом году на славу. С честью пройдена снежная зима, качественно выполнены и выполняются ремонтные и строительные работы.

- Наша цель всегда одна - привести дороги в хорошее состояние. И мы шаг за шагом, метр за метром идем к ней, - говорит Игорь Мелиев, начальник Третьяковского филиала Юго-Западного ДСУ.

Хорошо поработали

Юго-Западное ДСУ - огромная организация, которая работает в Алтайском крае. Ее работники постоянно заняты обслуживанием дорог и мостов, ремонтом и строительством. В состав управления входят подразделения, задача которых - поддерживать в хорошем состоянии вверенные участки.

Например, в селе Староалейском находится Третьяковский филиал Юго-Западного ДСУ. На предприятии работает 37 человек, из них семь - инженерно-технические работники, 30 - рабочие. В основном это механизаторы и водители. 2020 год для дорожников был богат на события.

- Вплоть до апреля все 37 моих «богатырей» работали на расчистке снежных переносов: где-то пробивали тоннели в сугробах и давали путь огромным автоколоннам в полсотни машин, где-то пешком выводили людей из снежного плена, - рассказывает Игорь Мелиев. - На помощь приходила дорожная снегоуборочная техника. Ее в Третьяковском филиале Юго-Западного ДСУ 27 единиц. Работа шла почти в круглосуточном режиме, а это непросто, но никто не отказался. Каждый достоин похвал и наград за добросовестный труд в такую снежную зиму.

Зима закончилась, а трудовые будни ДСУ продолжились - отдыхать некогда!

- Мы занимаемся круглогодичным обслуживанием дорог, ремонтом и строительством. В этом году самый большой объект - участок дороги Поспелиха - Курья - Третьяково в границах села Староалейского. Здесь мы уложили асфальт, построили тротуары, сейчас плавно переходим к подготовке к зиме. Успокаиваться некогда, - продолжает дорожник.

Водитель Юрий Скосарев, начальник филиала «Третьяковский» Игорь Мелиев, машинист асфальтоукладчика Сергей Жолнеров. Фото: из архива компании

Еще ДСУ завершило работу по контракту с заказчиком «Алтайавтодор» на устройство тротуара на сумму 14 млн рублей. В этом году филиал «Третьяковский» заканчивает комплексную реконструкцию этого участка дороги: в 2019 году на объекте была установлена линия освещения, в 2020-м будет уложено новое асфальтовое покрытие и выполнены работы по обустройству тротуара. По окончании работ основная улица населенного пункта будет обеспечена качественным покрытием как для автолюбителей, так и для пешеходов.

Работать умеем хорошо

Финансирование содержания, строительства и ремонта дорог идет из краевого и других бюджетов. В 2020 году освоено около 100 млн рублей. Подобные суммы «закатывают» в асфальт последние три года: результат очевиден. Дорожники реконструировали полотно в направлении Третьяково - Новомихайловское, Алейское, Верхалейское, участвовали в федеральных проектах, строили дорогу в Третьяковском, Локтевском и Волчихинском районах.

- Работать умеем хорошо и много. Половина работников ДСУ имеют губернаторские награды, есть кавалер медали «За заслуги в труде в Алтайском крае». Мечтаем, что у нас будут почетные дорожники, - говорит Игорь Мелиев.

Для него и его коллег главная цель - привести дороги Алтайского края в хорошее состояние, поэтому работа идет в постоянном контакте с сотрудниками районной администрации и депутатами. Цель - получить финансирование на новые участки.

На следующий год здесь планируют отремонтировать участок Поспелиха - Курья - Третьяково. Работы еще много. Такие села, как Первокаменка, Шепуниха, Семеновка, Новоалейское, Проское - тоже с нетерпением ждут дорожников.

- Конечно, хотелось бы осваивать большие объемы. И мы готовы к этому - каждый день работаем - и в будни, и в выходные, и в праздники, - говорит начальник ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Игорь Левин. Для него и его коллег строительство дорог - не иначе как жизненный путь - отдает все время, силы и душу.

Поздравляем!

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем вас с Днем дорожника. Желаем, чтобы работы всегда было вволю и чтобы она достойно оплачивалась. Чтобы под вашими ногами и колесами автомобилей всегда были лучшие дороги. Счастья и удачи вам и вашим близким!

Юлия Новосельцева.