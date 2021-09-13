В Барнауле открыли новую спортивную площадку за 3 миллиона рублей

Она предназначена для мини-футбола, баскетбола, волейбола и гандбола Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября в Барнауле открыли новую площадку «Пионер Арена» для игровых видов спорта, пишет издание «Алтайский спорт». Объект построили по инициативе Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края.

- Первоначальная смета строительства составила 2,5 млн рублей, но в связи с удорожанием строительных материалов и другими дополнительными расходами бюджет стройки вырос до 3 миллионов. Мы обратились к постоянным партнерам Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края с предложением помочь нам, - сказано в публикации.

Одной из первых откликнулась компания «Пионер Трейд» во главе с Артемом Климчуком. Она и взяла на себя большую часть затрат на строительство.

Также участие в строительстве приняли сотрудники Барнаульского ДСУ №4 и Барнаульского завода светотехники. Новая спортплощадка находится по адресу проспект Строителей, 30. Она предназначена для мини-футбола, баскетбола, волейбола и гандбола.

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