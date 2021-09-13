Жительница Барнаула отсудила у клиники деньги за неудачную пластику носа

Однако районный прокурор, который вел дело, не был согласен с таким решением суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2018 году жительница Барнаула обратилась в одну из частных клиник города, чтобы сделать операцию по устранению деформации носовой перегородки, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. В результате вмешательства девушка получила провал хрящевой части и изменение формы носа.

- Пациентка обратилась с исковым заявлением о взыскании с клиники компенсации морального вреда вследствие причинения вреда здоровью, а также предусмотренного Законом «О защите прав потребителей» штрафа за нарушение прав как потребителя, - говорится в сообщении.

Через суд пострадавшей удалось взыскать с клиники компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. рублей. Правда, в получении штрафа девушка получила отказ – доказать вину врачей не удалось.

Однако районный прокурор, который вел дело, не был согласен с таким решением суда. И подвал ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы. В итоге, вину специалистов клиники удалось доказать. Таким образом, медучреждение заплатит штраф на сумму 25 тыс. рублей.

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