На Алтае женщина отсудила двойную стоимость некачественного смартфона

Периодически телефон не видел sim-карту и сильно нагревался Фото: Татьяна Гейнрих

В Республике Алтай женщина купила некачественный смартфон и смогла отсудить у продавца сумму, в два раза превышающую стоимость неисправного гаджета. Подробнее об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В марте 2020 года женщина купила сотовый телефон стоимостью почти 34 тысячи рублей. Вскоре она стала замечать, что смартфон плохо работает. Периодически он не видел sim-карту и сильно нагревался, в том числе во время разговора температура превышала 50 градусов. Кроме того, во время использования телефона пропадал интернет.

– Жительница Алтая обратилась в торговую организацию с просьбой починить телефон, однако сроки проведения ремонта были нарушены, – рассказывают в ведомстве. – После обращения с письменной претензией в магазин, женщина получила отказ. В итоге она обратилась к специалистам консультационного центра Роспотребнадзора.

Женщине помогли составить исковое заявление о расторжении договора купли-продажи телефона и возврата денег. Горожанка обратилась в суд.

По итогам рассмотрения дела принято решение в пользу женщины. Она получила 64,6 тыс. рублей. В эту сумму включены стоимость телефона, неустойка, компенсация морального вреда, штраф, а также почтовые расходы. Решение суда вступило в законную силу.

– Уважаемые потребители, знайте свои права и смелее отстаивайте их. Мы готовы помочь вам. Проконсультироваться со специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай по вопросам защиты прав потребителей можно по будням с 9 до 17 часов по телефонам: (38822) 64241, 63622, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле женщина через суд добилась компенсации морального вреда, который она получила из-за профессионального заболевания. Причиной послужило длительное воздействие на организм вредных производственных факторов.

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