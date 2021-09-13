Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко «пляшет и наслаждается» в московской библиотеке

Экс-министр уехал в столицу, чтобы там возглавить Институт цифровой дидактики Фото: Андрей КАСПРИШИН

Бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко выложил в своем Instagam аккаунте видео со своей поездки в Москву.

- Кто-то ходит в библиотеку читать книжки, а мы в библиотеке Рудомино пляшем и наслаждаемся, - говорится в посте.

Костенко показал на видео, как играет на фортепиано «Цыганочку» в стенах московской библиотеки Рудомино. Подписчики в ответ восхитились: «Браво!», «Музыкальная школа не прошла даром!»

Экс-министр уехал в столицу, чтобы там возглавить Институт цифровой дидактики. Однако точная дата открытия учреждения пока не известна.

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