Вместительная и современная: в селе Заводское строят новую школу

Образовательное учреждение возведут на месте пустыря в центре села. Фото: Сергей Кулыгин

В селе Заводское Троицкого района возводят современную школу по нацпроекту «Образование». Для местных жителей это долгожданное событие и большая надежда на то, что село будет жить и развиваться.

Долгожданная стройка

О новой современной школе здесь мечтали давно. Образовательное учреждение возведут на месте пустыря в центре села.

– Никаких сложностей с выбором места у нас не возникло. Как будто этот участок ждал появления школы, – признается Игорь Краснов, глава Троицкого района.

Возводить школу начали в 2019 году, однако барнаульская компания, которая изначально выиграла тендер, не продвинулась дальше фундамента, поэтому пришлось снова искать подрядчика. С октября прошлого года на месте работают представители бийской компании.

– За зимне-весенний период подняли коробки. Сейчас заканчиваем кровли, – рассказывает Павел Пеледов, генеральный подрядчик. – Активно ведем работы по внутренней отделке и по благоустройству территории.

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«Село живет, когда в нем есть школа»

Новая школа рассчитана на 140 учащихся. Ее строительство обойдется в 242 миллиона рублей. Накануне строящийся объект посетили представитель единого стройзаказчика, районные власти, а также депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Они посмотрели будущие школьные классы, спортивный и актовый залы, столовую, а также несколько будущих спортивных площадок.

– Мы с вами не единожды слышали выражение, что село живет, когда в нем есть школа. Это действительно так. Строительство новой школы и создание современной инфраструктуры в Заводском говорит о том, что у села есть будущее. И эти перспективы открываются в связи с реализацией нацпроекта «Образование», – отметил Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы.

В ожидании переезда

Сейчас занятия у школьников проходят в ветхом деревянном здании 1967 года постройки. Районные и местные власти, а также руководство поддерживают школу. Все классы оснащены оборудованием: есть компьютеры, проекторы, интерактивные доски. Численность учащихся 137 человек. Всем им не терпится поскорее переехать в новое здание.

Завершить стройку планируют до конца года. После того останется завести мебель и оборудование. Школа будет оснащена по последнему слову техники: здесь появятся новые компьютеры, телевизоры, кинопроекторы, вся необходимая аппаратура для актового зала и многое другое. Кроме того, планируют купить электрическую газонокосилку и снегоуборочную машину.

Ожидается, что первый звонок на урок здесь прозвенит в сентябре 2022 года. Однако если работы завершат раньше, и объект примут на баланс, то школьники переедут сюда уже весной.